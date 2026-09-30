ФАС возбудила 58 дел в отношении нефтяных компаний и участников топливного рынка

Федеральная антимонопольная служба возбудила 58 дел в отношении нефтяных компаний и независимых игроков рынка нефтепродуктов за нарушение закона о защите конкуренции. Об этом ведомство сообщило газете «Коммерсант» .

Хозяйствующим субъектам направили 91 предупреждение. В ФАС подчеркнули, что большинство нарушений пришлось на независимых участников розничного рынка.

В ведомстве добавили, что не прекращают работу по правительственному постановлению, касающемуся заключения соглашений о стабилизации цен на топливо между региональными властями и независимыми операторами АЗС. Сейчас такие соглашения подписаны в 15 регионах.

Ранее стало известно, что зампред правительства России Александр Новак поручил ФАС и Минэнерго усилить контроль за ценами на независимых АЗС.