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    ФАС возбудила 58 дел в отношении нефтяных компаний и участников топливного рынка

    Фото: РИА «Новости»

    Федеральная антимонопольная служба возбудила 58 дел в отношении нефтяных компаний и независимых игроков рынка нефтепродуктов за нарушение закона о защите конкуренции. Об этом ведомство сообщило газете «Коммерсант».

    Хозяйствующим субъектам направили 91 предупреждение. В ФАС подчеркнули, что большинство нарушений пришлось на независимых участников розничного рынка.

    В ведомстве добавили, что не прекращают работу по правительственному постановлению, касающемуся заключения соглашений о стабилизации цен на топливо между региональными властями и независимыми операторами АЗС. Сейчас такие соглашения подписаны в 15 регионах.

    Ранее стало известно, что зампред правительства России Александр Новак поручил ФАС и Минэнерго усилить контроль за ценами на независимых АЗС.