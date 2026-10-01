Богатейшие россияне «обеднели» на 23,6 млрд долларов с начала 2026 года

Bloomberg: состояние богатейших россиян сократилось с начала 2026 года

Богатейшие россияне потеряли 23,6 миллиарда долларов в 2026 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg , опубликовавшее «Индекс миллиардеров». Показатель рассчитывают на основе стоимости акций компаний.

Больше всего состояние сократилось у Михаила Прохорова — на 6,22 миллиарда долларов. Президент «Норникеля» Владимир Потанин «обеднел» на 4,28 миллиарда долларов, акционер производителя железной руды «Металлоинвест» Алишер Усманов — на 2,69 миллиарда.

Прирост зафиксировали у основателя «Северстали» Алексея Мордашова, чей капитал достиг 27,8 миллиарда долларов.

Ранее СМИ сообщили о планах Фонда Билла Гейтса Gates Foundation выделить не менее миллиарда долларов на расширение доступа к ИИ-решениям, чтобы сократить разрыв между богатыми и бедными.