Решетников обратил внимание на сохраненную Россией открытую экономику

Несмотря на санкции, Россия сохранила открытую экономику и нашла новых партнеров. Об этом на полях встречи министров торговли стран «Большой двадцатки» в Милуоки заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, его процитировало РИА «Новости» .

Министр напомнил о беспрецедентном санкционном давлении на Россию в течение последних пяти лет. По его словам, страна становится сильнее, у нее есть ресурсы для дальнейшего развития.

«Россия сохранила открытый характер экономики, перестроила внешнеэкономические связи, нашла новых партнеров», — подчеркнул Решетников.

Глава Минэкономразвития также отметил, что необходимо развивать и сохранять Всемирную торговую организацию как систему торговли.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина озвучила главные вызовы для экономики России. Она рассказала, что финансовому регулятору следует обеспечить ценовую стабильность, так как высокая инфляция вызывает беспокойство.