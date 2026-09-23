360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Эксперт Народного фронта Жгун предупредила, что снимать пломбу с неисправного счетчика самому нельзя

    При поломке счетчика воды нужно обратиться в управляющую компанию, товарищество собственников жилья или к поставщику ресурса. Это поможет избежать начислений с повышающим коэффициентом, рассказала эксперт Народного фронта Людмила Жгун, сообщает RT.

    Жгун посоветовала не ограничиваться телефонным звонком: лучше подать письменное обращение, сохранить подтверждение его отправки и сфотографировать счетчик. Так можно подтвердить дату обнаружения поломки и обращения в коммунальную службу.

    Эксперт предупредила, что самостоятельно снимать пломбу нельзя. Если для ремонта или замены прибора ее нужно удалить, следует вызвать контролера. Он должен составить акт о снятии пломбы и выводе счетчика из эксплуатации. При прямом договоре с поставщиком ресурса на работах должно присутствовать его уполномоченное лицо либо специалист, имеющий право работать со счетчиками.

    Если прибор потребуется заменить, новый счетчик можно купить самостоятельно или поручить покупку и установку мастеру. Жгун подчеркнула важность сохранности пломбы и оформления документов: без актов потребителю будет сложно доказать причину вмешательства в работу прибора. Это грозит начислениями по средним показателям.

    При поломке электросчетчика эксперт рекомендовала обращаться к поставщику электроэнергии. Работать с таким прибором вправе только уполномоченный специалист.

    Читайте также

    В Якутске выпал первый снег

    Дофаминовая корзинка. Россиянам объяснили, почему сбор грибов — азартное занятие

    Активность москвичей на выборах могла спровоцировать ночная атака беспилотников ВСУ — МГИК

    Самым некурящим российским регионом оказалась Чечня

    Hartmut Schmidt/imageBROKER.com

    Ну, это кринж. Россиян взбесила молодежь: почему сленг вызывает у людей ярость

    IMAGO/Zoonar.com/Toni Rantala

    Паломникам к мощам святителя Спиридона помогают «Патриаршие добровольцы»

    Паломники к мощам святителя Спиридона смогут подать записки и заказать требы

    Фейк: военкоматы Воронежа в октябре кратно увеличат набор по контракту

    Экс-знатока ЧГК Мереминскую и публициста Мухаметова признали иноагентами

    Соцсети Екатерины Мереминской

    «Жили, живут и будут жить в России». Захарова рассказала о своей семье

    Belkin Alexey/news.ru

    Пулково перевел регистрацию пассажиров на ручной режим из-за сбоя

    Мощам святителя Спиридона в Москве 17 сентября поклонились 53 350 паломников

    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press