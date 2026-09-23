Эксперт Народного фронта Жгун предупредила, что снимать пломбу с неисправного счетчика самому нельзя

При поломке счетчика воды нужно обратиться в управляющую компанию, товарищество собственников жилья или к поставщику ресурса. Это поможет избежать начислений с повышающим коэффициентом, рассказала эксперт Народного фронта Людмила Жгун, сообщает RT .

Жгун посоветовала не ограничиваться телефонным звонком: лучше подать письменное обращение, сохранить подтверждение его отправки и сфотографировать счетчик. Так можно подтвердить дату обнаружения поломки и обращения в коммунальную службу.

Эксперт предупредила, что самостоятельно снимать пломбу нельзя. Если для ремонта или замены прибора ее нужно удалить, следует вызвать контролера. Он должен составить акт о снятии пломбы и выводе счетчика из эксплуатации. При прямом договоре с поставщиком ресурса на работах должно присутствовать его уполномоченное лицо либо специалист, имеющий право работать со счетчиками.

Если прибор потребуется заменить, новый счетчик можно купить самостоятельно или поручить покупку и установку мастеру. Жгун подчеркнула важность сохранности пломбы и оформления документов: без актов потребителю будет сложно доказать причину вмешательства в работу прибора. Это грозит начислениями по средним показателям.

При поломке электросчетчика эксперт рекомендовала обращаться к поставщику электроэнергии. Работать с таким прибором вправе только уполномоченный специалист.