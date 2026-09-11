Экс-знатока ЧГК Мереминскую и публициста Мухаметова признали иноагентами

Экс-знатока «Что? Где? Когда?» Екатерину Мереминскую* и публициста Рината Мухаметова* признали иностранными агентами. Об этом сообщили на сайте Минюста России.

По данным ведомства, Мереминская* участвовала в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций. Также она распространяла фейки о решениях российских властей и взаимодействовала с нежелательными в России структурами. Мереминская* проживает за границей.

Мухаметов*, по данным министерства, распространял недостоверную информацию о решениях властей и выступал против специальной военной операции. Он также живет за рубежом.

В реестр также включили активисткку Елену Матвееву*, проект «Пермь-36»* и информационный ресурс «Канал визионера»*.

В той же публикации ведомство рассказало об исключении из реестра историка Евгения Понасенкова.

* Признаны иностранными агентами на территории России.