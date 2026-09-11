11 сентября 2026 22:28 Дофаминовая корзинка. Россиянам объяснили, почему сбор грибов — азартное занятие Психиатр Сараев: сбор грибов не сравнить с интернет-зависимостью Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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«Тихая охота» кажется совершенно безобидным отдыхом. Но иногда поиск грибов превращается в бесконечную гонку за результатом. Человек идет все дальше, часами прочесывает лес и не замечает времени — словно листает ленту или нажимает кнопку в казино. Действительно ли страстный азарт грибника может перерасти в зависимость — разбирался 360.ru

Лесной дофамин. Почему сбор грибов сравнили с зависимостью Сезонные походы в лес за грибами начали сравнивать с лудоманией, интернет-зависимостью и другими занятиями, которые удерживают человека за счет ярких эмоций. Удачная находка действительно приносит радость и подталкивает продолжать поиски, однако специалисты призвали не ставить знак равенства между обычным хобби и болезненной зависимостью. «Безусловно, дофаминовый всплеск есть. Но он не на такой грани, как, например, вызывающий сильное помутнение сознания и зависимость. Здесь однозначно такого фактора нет», — объяснил 360.ru врач — психиатр-нарколог и кандидат медицинских наук Марат Сараев.

Фото: РИА «Новости»

Способ перезагрузки. Сбор грибов поможет человеку отвлечься Доктор психологии и специалист по психосоматике Роман Сухинин рассказал 360.ru, что для большинства людей поездка за грибами остается формой отдыха. Природа, движение и возможность побыть без городского шума помогают переключиться и привести мысли в порядок. «Это естественная потребность — больше быть с природой. Есть тот, кто рыбу ловит или развлекает себя другими хобби. И здесь я бы не сравнивал с какой-то игроманией или зависимостью», — сказал психолог. По его словам, человек может часами ходить по лесу и стремиться туда не только ради наполненного лукошка. Иногда такой поиск дает возможность остаться наедине с собой и найти ответы на внутренние вопросы. «Поход за грибами и поиск, когда человек даже может теряться во времени или пространстве, дает ему возможность получить ответы на какие-то свои вопросы, а его психике — перезагрузиться», — объяснил Сухинин.

Фото: РИА «Новости»

Азарт не болезнь. Зависимость от хобби отличают последствия Сараев отметил, что само по себе частое желание собирать грибы не свидетельствует о нарушениях или зависимом поведении. Некоторые люди занимаются этим ради еды или продажи, другие ищут уединения и спокойствия. В подобных ситуациях дофаминовая реакция остается естественным ответом организма на положительные эмоции. «Поиск грибов — это просто способ ухода в дзен, так скажем», — отметил психиатр-нарколог. Тревожные признаки появляются тогда, когда увлечение начинает вытеснять все остальное.

О зависимости можно говорить тогда, когда человек уже игнорирует другие сферы жизни. Роман Сухинин доктор психологии, специалист по психосоматике

По словам психолога, важным сигналом станет нарушение личных и семейных границ: когда человек продолжает уходить в лес, даже если из-за этого страдают его близкие.

Грибной маршрут. Пожилые люди могут уходить в лес не из-за азарта Каждую осень на линии МЧС и поисковых отрядов приходит множество сообщений о потерявшихся пожилых людях. Многие из них упорно стремятся в лес, их не останавливают просьбы близких, плохая погода и возможные заморозки. Гриб за грибом — и они уходят в чащу на несколько километров. Такие истории зачастую заканчиваются поисковой операцией и риском для жизни человека. Сараев предупредил, что исчезновение человека в лесу не всегда говорит о неконтролируемом азарте. Пожилые люди могут уходить из дома из-за синдрома бродяжничества, а терять ориентацию из-за нарушений мозгового кровообращения или памяти. «Они уходят за какой-то целью. Например, просто собрать небольшое количество грибов, закатать их по своему рецепту, поесть потом. Затем получают краткосрочное нарушение мозгового кровообращения и забывают, куда они пошли, начинают теряться», — рассказал врач. Если человек регулярно уходит надолго, замыкается и игнорирует базовые потребности, родственникам стоит спокойно поговорить с ним и обратиться за помощью к специалисту.

Фото: РИА «Новости»