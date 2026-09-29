Эксперт по ЖКХ Бондарь предупредил, что за сжигание пластика на участке штрафуют на 3 тысячи рублей

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил: сухую траву и ветки нельзя сжигать ближе 15 м от построек. При использовании металлической бочки с крышкой расстояние сокращается до 7,5 м. За нарушение правил пожарной безопасности грозит штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей по ст. 20.4 КоАП.

За сжигание пластика, полиэтиленовой пленки и рубероида дачника могут оштрафовать на 2–3 тыс. рублей по ст. 8.2 КоАП. Заросли бурьяна создают угрозу пожара и тоже могут стать поводом для ответственности. За борщевик Сосновского на участке региональные нормы предусматривают штраф от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.

Бондарь также предостерег от слива неочищенных стоков в канаву или овраг. За загрязнение почвы предусмотрена ответственность по ст. 8.2 КоАП, а за попадание стоков в ручей или реку — штраф до 4,5 тыс. рублей по ст. 8.42 КоАП. Мыть машину на общей улице поселка или у пруда эксперт тоже не советует: нефтепродукты и шампунь могут попасть в воду.

За самовольную вырубку деревьев за пределами участка грозит штраф от 3 тыс. до 4 тыс. рублей по ст. 8.28 КоАП. Причиненный ущерб также придется возместить.