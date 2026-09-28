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    В Дубне на месте бараков возведут жилой квартал

    Между улицами Тверская и Октябрьская в Дубне возводят новый жилой квартал по программе комплексного развития территорий. Работы начались год назад, специалисты построили уже несколько многоэтажных домов.

    В этом году квартиры получат еще 35 семей.

    «В новом современном микрорайоне, который мы начинаем строить, будет восемь домов. Из них по трем домам уже идут бетонно-монолитные работы, а по первому дому <… > идут уже вопросы с отделкой и фасадными решениями», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

    Параллельно продолжается расселение старого жилого фонда. В прошлом году новые квартиры получили 16 семей. Полностью завершить строительные работы планируют в 2028 году.

    «Сейчас с нарастающим итогом ведем строительство и переселяем людей из старых бараков в долгожданное, новое, современное жилье», — подчеркнул Тихомиров.

    Дубна является одним из 13 регионов Подмосковья, где сейчас реализуются проекты комплексного развития территорий.

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