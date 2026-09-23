Экономист Алханнаш отметил, что не каждый может позволить себе отдых без телефона

Алханнаш считает, что в 2024–2026 годах главная цифровая проблема связана не столько со временем перед экраном, сколько с постоянными отвлечениями. По словам эксперта, уведомления мешают обрабатывать информацию, даже если человек не разблокирует телефон.

«Умение игнорировать уведомления и откладывать ответы стало важнейшим навыком для концентрации и продуктивности», — подчеркнул Алханнаш.

Платные программы «цифровой детоксикации» предлагают временно отказаться от телефона и уведомлений, заменив экранное время прогулками, чтением или общением. Некоторые исследования подтверждают пользу таких мер, но данные об их влиянии на удовлетворенность жизнью неоднозначны. Алханнаш отметил, что отключение от телефона — не универсальное решение.

По мнению эксперта, отдых без связи доступен не всем. Одни могут создать условия, чтобы на время отключиться, а другие зависят от телефона по работе. Поэтому возможность побыть без сообщений может стать экономической привилегией.