Писатель Парфенов развеял миф о конкуренции аудиокниг и печатных форматов

Печатная книга остается удобным форматом, а перетока читателей в аудиоформат не наблюдается. Об этом RuNews24.ru рассказал писатель и редактор Михаил Парфенов.

По словам эксперта, аудитория бумажных и аудиокниг — это разные люди. Цифровую копию нельзя поставить на полку домашней библиотеки, а в качестве подарка издание с «вайбом», которое можно потрогать, предпочтительнее. Особенно это касается визуальных проектов, например, артбуков из цикла «Миры Говарда Филлипса Лавкрафта».

Сухая статистика первого полугодия 2026 года фиксирует падение тиражей. Однако причина кроется не в уходе аудитории в цифру, а в экономическом кризисе: стоимость книг растет быстрее инфляции. Свою роль играют и растущие издержки издательств, включая цензурные ограничения.

Михаил Парфенов подчеркивает, что бумажной книге ничего не грозит, но ждать роста сегмента не стоит. Возможен лишь всплеск продаж бюджетных изданий в мягких обложках на дешевой бумаге.