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    Депутат Чернышов напомнил о праве на вознаграждение за находку

    Человек, вернувший потерянную вещь владельцу, вправе требовать вознаграждение. Его предел — 20% стоимости имущества, сообщил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Борис Чернышов, сообщает RT.

    Чернышов пояснил, что статья 229 Гражданского кодекса России устанавливает максимальную, а не обязательную сумму выплаты. Если стороны не договорятся, спор может разрешить суд. За вещь, ценную прежде всего для хозяина, например семейный фотоальбом, награду определяют по соглашению.

    Нашедший должен попытаться вернуть имущество владельцу. Если установить его не удалось, необходимо сообщить в полицию или орган местного самоуправления. Сокрытие находки или отсутствие заявления лишает права на вознаграждение даже после возврата.

    Забытую в магазине или кафе вещь нужно передать администрации либо уполномоченному сотруднику, в транспорте — представителю перевозчика. Получатель приобретает права и обязанности нашедшего.

    Можно также потребовать возмещения необходимых расходов на хранение и поиск владельца, включая пересылку. Затраты желательно подтвердить документами. Для суда полезно сохранить переписку, подтверждения сообщения о находке и ее возврата. Удерживать имущество до выплаты нельзя, подчеркнул депутат.

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