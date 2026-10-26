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    Движение в центре Москвы временно перекроют из-за мероприятия 27 октября

    Фото: РИА «Новости»

    В Москве во вторник, 27 октября, временно перекроют проезд на нескольких улицах Центрального административного округа (ЦАО) из-за проведения мероприятия. Об этом сообщил столичный дептранс.

    «С 11:00 до окончания мероприятия движение закроют: на Краснопресненской набережной», — сказано в сообщении.

    Кроме того, под перекрытие попадут улицы 1905 года, Рочдельская, Мантулинская.

    «Если завтра без авто не обойтись, планируйте поездку заранее и закладывайте дополнительное время на дорогу. По возможности выезжайте после 20:00», — уточнили в ведомстве.

    В дептрансе предупредили, что не исключены изменения в графике и участках перекрытий.

    Ранее стало известно, что в Москве 27–29 октября могут ограничить мобильный интернет из-за двух саммитов.

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