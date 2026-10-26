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    Россиянам напомнили об обязательной вакцинации собак от бешенства

    Юрист Браун: владельцы собак обязаны прививать их от бешенства каждый год

    сгенерировано с помощью ИИ
    Фото: сгенерировано с помощью ИИ/360.ru

    Владельцы домашних собак должны каждый год прививать их от бешенства. Об этом РИА «Новости» напомнила юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

    «Хозяева домашних собак должны ежегодно ставить питомцам прививки, так как вакцинация от бешенства является обязательной процедурой в России», — подчеркнула она.

    По словам Браун, отказ от вакцинации создает для хозяев питомцев правовые риски. Без прививки животное проблематично вывезти за границу, также отсутствие вакцинации препятствует участию в выставках и других мероприятиях.

    Ранее специалисты Госветслужбы Московской области призвали владельцев домашних животных раз в квартал обрабатывать питомцев от паразитов.

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