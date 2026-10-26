Россиянам напомнили об обязательной вакцинации собак от бешенства

Юрист Браун: владельцы собак обязаны прививать их от бешенства каждый год

Владельцы домашних собак должны каждый год прививать их от бешенства. Об этом РИА «Новости» напомнила юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

«Хозяева домашних собак должны ежегодно ставить питомцам прививки, так как вакцинация от бешенства является обязательной процедурой в России», — подчеркнула она.

По словам Браун, отказ от вакцинации создает для хозяев питомцев правовые риски. Без прививки животное проблематично вывезти за границу, также отсутствие вакцинации препятствует участию в выставках и других мероприятиях.

Ранее специалисты Госветслужбы Московской области призвали владельцев домашних животных раз в квартал обрабатывать питомцев от паразитов.