Названа стоимость самой дешевой квартиры в стиле лофт в России

Самую дешевую квартиру в стиле лофт в России продают за 1,85 млн рублей

Самое доступное жилье с ремонтом в стиле лофт среди найденных предложений продают в Балашове Саратовской области за 1,85 миллиона рублей. Об этом сообщил ТАСС .

Площадь квартиры составляет 32 квадратных метра. Она расположена на втором этаже кирпичного дома 1917 года постройки. В объявлении среди особенностей ремонта указаны ретропроводка с многочисленными светильниками и широкие подоконники, один из которых оборудован под барную стойку.

Второе место по доступности занимает студия в Ярославле площадью 25 квадратных метров. Ее продают за 2,1 миллиона рублей. В тройку также вошла квартира в Рязани за 2,4 миллиона: ее площадь составляет 23,2 квадратного метра.

Стиль лофт сформировался в США после Великой депрессии, когда бывшие промышленные помещения начали приспосабливать для проживания. Его характерные черты — высокие потолки, большие окна, кирпичная кладка и открытые инженерные коммуникации.

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