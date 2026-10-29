Более 1,5 млн рублей выплатят семьям погибших при ударе ВСУ по заводу в Орле

Более полутора миллиона рублей получат члены семей погибших в результате ракетного удара по предприятию в Советском районе Орла. Эти данные следует из постановления, опубликованного на сайте областного правительства.

«Определить департамент социальной защиты <…> ответственным <…> за выплату единовременного пособия: членам семей (супруге (супругу), детям, родителям <…> — в размере 1 567 500 рублей на каждого погибшего», — говорится в документе.

Днем ранее пятого погибшего нашли под завалами на заводе в Орле после обстрела ВСУ.

ВСУ обстреляли гражданский завод в Орле ракетами в пятницу, 23 октября. На территории предприятия в момент атаки находились 200 человек. Большинству удалось успешно эвакуироваться. Ранения различной степени тяжести получили 19 работников.