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    Дачникам напомнили об ответственности за упавшие к соседям деревья

    Владелец участка может ответить за ущерб, если его дерево упало на имущество соседей. Суды учитывают состояние дерева и обстоятельства падения, сообщает MIR24.TV.

    Юрист Анна Краевская пояснила: собственнику придется возместить ущерб, если дерево было аварийным и он мог предотвратить его падение. Ссылка на сильный ветер сама по себе не освобождает от ответственности. Если дерево было здоровым, а причиной падения стали чрезвычайные погодные условия, суд может отказать во взыскании.

    Юрист Марчел Кырлан советует заранее фотографировать опасное дерево, письменно сообщать о нем соседу и сохранять переписку. После падения нужно зафиксировать повреждения, получить сведения о погоде и оценить ущерб. При необходимости состояние дерева определит специалист.

    Спиливать дерево на своем участке без проверки местных правил тоже не стоит, отметил юрист Константин Лучников. Единого федерального требования получать порубочный билет для дачников нет, но ограничения могут действовать на отдельных территориях. Владельцу аварийного дерева следует зафиксировать его состояние и уточнить в местной администрации, нужно ли разрешение на спил.

    До обращения в суд юристы рекомендуют попробовать договориться с соседями о компенсации.

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