Депутат Дениско проголосовал на избирательном участке в Люберцах

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Дениско очно проголосовал на избирательном участке в Люберцах. Он напомнил, что у жителей еще есть возможность сделать выбор, от которого зависит будущее Подмосковья и России.

«С самого утра я исполнил свой гражданский долг — очно проголосовал на избирательном участке в Люберцах. Там ощущалась спокойная рабочая атмосфера, была обеспечена безопасность и доступность для каждого жителя округа. Отдать свой голос можно и в дистанционном формате. ДЭГ подходит людям с ненормированным графиком работы или тем, кто находится далеко от дома», — сказал Дениско.

Он подчеркнул, что голосование имеет большое значение, так как от избранных депутатов зависит выбор дальнейших приоритетов и направления развития региона и государства. Депутатский корпус — это непосредственная связь общества с властью.

«Именно к депутатам граждане обращаются с волнующими вопросами и инициативами. Основная задача депутата — работа с жителями и отстаивание их интересов. Поэтому мы не просто идем голосовать за кого-то — мы выбираем свое будущее», — добавил парламентарий.

Член фракции ЕР поблагодарил тех, кто уже поучаствовал в выборах и отметил, что выразить свою позицию и выбрать кандидата — конституционное право каждого.

Выборы проходят с 18 по 20 сентября, воскресенье — третий и заключительный день голосования. В федеральной части бюллетеня представлены 10 партий, в 11 субъектах выбирают губернаторов, в 39 — депутатов региональных парламентов, а в 10 административных центрах проходят муниципальные выборы.