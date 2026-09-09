Сегодня 17:45 Решить проблему, пока она маленькая: как в России работает культура отмены Социолог Малахова: культура отмены не исчезнет, пока мы настроены на потребление Фото: соцсети Анны Вас Эксклюзив

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В эпоху соцсетей в России, кажется, приживается культура отмены. Одни бренды не выдерживают внезапного и порой заслуженного хейта и сворачивают деятельность, другие — иногда безуспешно — пытаются оправдаться. Почему бизнес подвержен влиянию со стороны, а люди так остро реагируют на ошибки компаний и готовы уничтожить их репутацию одним постом, выяснил 360.ru.

Недавние скандалы вокруг российских брендов Примеров, когда бренд «отменяют» в социальных сетях, немало. В середине лета покупатели жаловались на заказы ювелирной продукции Viva La Vika, на которую объявили распродажу: товары приходили с задержкой, порой люди получали совсем не то, что оплатили, а цены неожиданным образом изменялись в меньшую сторону после окончания периода скидок. Основательница бренда отвечала недовольным критически, а в конце августа компания просто закрылась. Похожая ситуация сложилась и вокруг петербургского OldBaby Shop: его сотрудницу уволили после того, как девушка не пришла на работу из-за смерти дедушки. Рассказанная в соцсетях история вызвала огромный резонанс, итогом скандала стало закрытие магазина. В сентябре пользователи обратили внимание на рекламную публикацию бренда косметики и парфюмерии Predubezdai: компания разместила в профиле фото небольшого захоронения, украшенного цветами и лентами, — таким образом продвигали парфюм для волос, но в Сети маркетинговый прием не оценили. А глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сочла, что пост привлекает внимание к марке через демонстрацию отсутствия эмпатии.

Фото: соцсети Виктории Молдавской

Почему общество зависит от критики Испокон веку человек — социальное существо, которое долгое время способно выжить только в обществе, отметила в беседе с 360.ru руководитель Центра прикладной социологии и политологии, кандидат социологических наук Ольга Малахова. «Он зависит от мнения той социальной группы, в которой находится. Если она чем-то недовольна, это является механизмом давления или манипуляции. Когда появились средства массовой коммуникации, тот же механизм страха быть отвергнутым и, соответственно, гибели трансформируется [в такую форму]», — подчеркнула она. С развитием соцсетей, по словам Малаховой, возникло и понятие социальной травли.

В Азии — Китае, Южной Корее, Японии — мы видим это максимально откровенно, ярко, и это стало бичом. <…> Люди могут перенимать те или иные поведенческие аспекты, которые кажутся либо приемлемыми, либо наиболее полезными, и используют это. Ольга Малахова

Социолог подчеркнула, что поощрение негативных, даже низменных паттернов поведения не приведет ни к чему хорошему ни само общество, ни любую из областей деятельности человека.

Фото: соцсети Анны Вас

Отличия культуры отмены на Западе и в России По словам Малаховой, распространенная на Западе cancel culture не характерна для России в том числе из-за разности традиций. «У нас всегда любые трудности, которые возникали, пытались разрешить договором, потому что все прекрасно понимали: выживать трудно, сейчас у кого-то сложности, а завтра они будут у меня. <…> Если же это не получалось, то человека отторгали, и это было самым большим наказанием», — пояснила она. Культура Запада более индивидуалистичная, в ней сильнее развиты принципы манипуляции и давления как права сильного. С социологом фактически согласилась и эксперт по коммуникациям, репутации и системному пиару, основатель агентства стратегических коммуникаций CREDUM Гаянэ Асадова, также указав на ключевое отличие причин подобных отмен.

В России культура отмены работает иначе, чем на Западе. Если там бренды отменяют за идеологию и политические взгляды, то у нас речь идет о реакции на конкретные ошибки: неуместный контент, хамство клиентам, нарушение базовых человеческих норм. Гаянэ Асадова

Собеседница 360.ru обратила внимание, что три свежих примера — Predubezhdai, Viva La Vika и OldBaby Shop — показали одну закономерность: в эпоху социальных сетей один глупый пост, сообщение или бесчеловечное решение могут разрушить бренд, который строили годами.

Фото: соцсети бренда Predubezhdai

Почему некоторые бренды пытаются «отменить» и что с этим делать Малахова подчеркнула, что большинство людей, сталкиваясь так или иначе с негативной информацией, не будут досконально разбираться в произошедшем. «Они просто когда увидят надпись, бренд, рекламу, вдруг [скажут]: „А, слушайте, а я что-то такое помню. Они же плохие. А почему плохие, не помню. Что-то где-то такое видел“», — объяснила социолог. Особенно трудно сориентироваться в обстоятельствах, по ее словам, когда давлением или шантажом в Сети занимаются специально созданные для этого группы. Причем неважно, делают ли это ради привлечения внимания, денег, бонусов или просто работают против конкурентов. По мнению Асадовой, главное при попытке отмены бренда — понять, что это не атака, а симптом. Эксперт по коммуникациям заметила, что бойкот не начинают просто так, всегда есть причина.

Кто-то перешел черту в контенте, нагрубил клиенту, уволил сотрудника в день похорон близкого человека. Именно поэтому стратегия должна быть простой и честной: не защищаться, а признать ошибку и исправить ситуацию. Гаянэ Асадова

Она посоветовала придерживаться простой и честной стратегии: не защищаться, а признать ошибку и исправить ситуацию. «Когда на бренд обрушивается волна негатива, первое желание — оправдаться, напасть в ответ, назвать критиков хейтерами и троллями. Это худшее, что можно сделать, потому что такая реакция только подливает масла в огонь. Нужно остановиться, выдохнуть, собрать команду и честно ответить себе на вопрос: да, мы ошиблись», — сказала собеседница 360.ru.

Фото: соцсети Виктории Молдавской

Извинения и признание вины в таком случае будут не слабостью, а зрелостью. Люди, предупредила Асадова, готовы простить действия бренда, но не прощают высокомерие и игнорирование их чувств.

Слабость проявляется в длинных оправдательных постах, когда бренд перекладывает вину на обстоятельства, умоляет простить, пишет многостраничные тексты с самооправданиями. Так делать не надо, потому что это выглядит жалко и не вызывает уважения.

Если бренд проявляет агрессию в нападках на критиков, называет их троллями, хейтерами, врагами, обвиняет аудиторию в непонимании и зависти, это превращает маленькую проблему в большую репутационную катастрофу. «Потому что так бренд демонстрирует полное непонимание того, как работает доверие в аудитории. Так делать тоже не надо», — предупредила Асадова. Правильная позиция, по ее словам, находится посередине: говорить уверенно, без высокомерия и самоуничижения. «Но извинения без конкретных действий ничего не стоят, поэтому нужно предложить решение. Вернуть деньги, переделать продукт, изменить внутренние правила, наказать виновных — если это действительно уместно в ситуации», — привела она примеры выхода из ситуации.

Фото: соцсети магазина «Самость»

Можно ли защитить бизнес от «отмены» Заранее предпринять меры для того, чтобы избежать репутационного пожара и вероятной «отмены» в будущем, можно. «Первое и самое важное: у компании должен быть документ — бренд-бук и регламент коммуникаций. В этом документе заранее прописывают, как бренд говорит с аудиторией, какие слова можно использовать, какие нельзя, о чем вообще нельзя шутить и что нельзя изображать. Смерть, насилие, религия, национальные темы — все это, как правило, попадает в категорию запрещенных. Там же описывают, как отвечать на негатив, кто принимает решения в кризисной ситуации, как быстро нужно реагировать», — перечислила Асадова. Она также указала на необходимость обучения всех сотрудников, а не только тех, кто ведет социальные сети. Понимать правила коммуникации и разделять ценности компании должен каждый — от владельцев до менеджеров и службы поддержки.

Третье: следите за тем, что о вас говорят в информационном пространстве. Настройте мониторинг социальных сетей, читайте отзывы на площадках, ловите негатив на ранней стадии. Пока проблема маленькая, ее можно решить быстро и тихо. Когда она становится вирусной — уже поздно, скандал набирает собственную динамику.

Репутацию, напомнила собеседница 360.ru, строят постоянно, а не в момент кризиса. Качественный контент, ответы на комментарии, работа с лояльными клиентами, прозрачность в коммуникации — все это создает запас прочности, который помогает бренду пережить трудные времена. «Пятое: имейте готовый план действий на случай кризиса. Кто принимает решения? Кто пишет публичные заявления? За сколько времени нужно ответить аудитории? Какие каналы коммуникации используем в первую очередь? Когда все горит, думать об этом поздно, поэтому все эти вопросы нужно решить заранее», — сказала эксперт по коммуникациям. Кроме того, Асадова посоветовала в любых случаях подключать к работе юристов: они помогут оценить риски и подскажут, какие формулировки при общении в соцсетях могут быть опасны или нежелательны.

Фото: соцсети Анастасии Мироновой, создательницы бренда Predubezdai