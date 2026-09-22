Дачникам напомнили правила сжигания ботвы и веток осенью

Сжигать растительные остатки на даче можно не всегда: при особом противопожарном режиме открытый огонь полностью запрещен. За нарушение правил предусмотрен штраф до 50 тыс. рублей, сообщает MIR24.TV .

Юрист Светлана Коптелова пояснила, что при отсутствии особого противопожарного режима разрешается сжигать сухую траву, листья, ветки, необработанную древесину, бумагу и картон. Пластик, пленку, покрышки, шифер и окрашенные доски бросать в огонь нельзя: это может повлечь ответственность за нарушение пожарной безопасности и загрязнение среды.

За костер с нарушением требований гражданам грозит штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. В период особого противопожарного режима наказание составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Если огонь повредит чужое имущество или причинит легкий либо средний вред здоровью, штраф достигнет 40–50 тыс. рублей. При тяжких последствиях возможна уголовная ответственность.

Яму для сжигания следует размещать минимум в 15 метрах от построек, металлическую бочку — в 7,5 метра. Бочка объемом не более кубометра не должна иметь повреждений, рядом нужен металлический лист для тушения. Разводить огонь нельзя при сильном ветре и на торфяных почвах.

Садовод Ольга Воронова предупредила, что ботву томатов и картофеля с фитофторозом нельзя отправлять в обычный компост: споры переживут зиму. Такие остатки следует сжечь по правилам или вывезти с участка.