Названы регионы России с выплатами для семей за третьего ребенка

Выплаты для молодых семей за третьего ребенка установили в 33 регионах России

Молодые семьи в 33 российских регионах могут получить единовременную выплату в размере не менее 300 тысяч рублей при рождении третьего ребенка. Размер и условия такой поддержки власти субъектов определяют самостоятельно, сообщило РИА «Новости» .

Наибольшую сумму предусмотрела Псковская область — 600 тысяч рублей. Регион удвоил выплату в конце 2025 года, увеличив ее с 300 тысяч рублей.

Программы на сумму от 300 тысяч рублей действуют также в Севастополе, Ярославской, Ульяновской, Томской, Тверской, Тамбовской, Смоленской, Рязанской, Ростовской, Орловской, Новгородской, Нижегородской, Московской и Магаданской областях.

В эту же группу входят Липецкая, Ленинградская, Калужская, Курская и Калининградская области. Выплаты также назначают в Ивановской, Воронежской, Вологодской, Волгоградской, Владимирской, Брянской и Белгородской областях, а также в Алтайском крае, Чувашии, Удмуртии, Мордовии, Карачаево-Черкесии и Адыгее.

Право на региональную выплату получают родители или единственный родитель, которым на момент рождения ребенка не исполнилось 36 лет. Одним из условий выступает регистрация получателей в соответствующем регионе. Такая помощь дополняет региональный материнский капитал и другие меры поддержки семей.

Размер выплаты может зависеть и от очередности рождения детей. Так, в Тверской области за третьего ребенка предоставляют 300 тысяч рублей, за четвертого — 400 тысяч, за пятого и последующих — 500 тысяч рублей.

В Воронежской, Ивановской и Рязанской областях молодым семьям выплачивают по 350 тысяч рублей. В Хабаровском крае сумма 300 тысяч рублей предусмотрена при рождении пятого ребенка.

Ранее более 40 российских пар получили по 150 тысяч рублей за долгий брак.