У мощей святителя Спиридона московское духовенство регулярно совершает молебны

Молебен с акафистом перед честными десницей святителя Спиридона Тримифунтского в Храме Христа Спасителя совершило духовенство Даниловского благочиния. Об этом сообщила Информационная служба Московской городской епархии.

Службу возглавил благочинный Даниловского округа протоиерей Олег Воробьев. На клиросе пел хор храма Покрова Пресвятой Богородицы в Орехове-Борисове Южном.

Представители московских благочиний регулярно совершают молебны перед святыней.

Ранее в Московской епархии сообщили, что паломники, поклонившись деснице святителя Спиридона, могут тут же на выходе из кафедрального соборного храма подать записки и заказать требы — сорокоусты и другие формы поминовения.

Также в палатках перед храмом со стороны Волхонки принимают записки на молитвенное поминовение в соборе святителя Спиридона на греческом острове Корфу.