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    Стали известно, какие сбережения можно будет застраховать в 2027 году

    Чебесков: с 2027 года расширили систему гарантирования вкладов на три новых вида

    Фото: РИА «Новости»

    Систему гарантирования вкладов расширили на три новых вида страхования. Они начнут работать с 1 января 2027 года, рассказал РИА «Новости» на полях Мосфинфорума замминистра финансов России Иван Чебесков.

    «С 2027 года система гарантирования заработает для продуктов добровольного страхования жизни. Это ДСЖ (долевое страхование жизни. — Прим. ред.), страхование жизни с гарантированной и с расчетной доходностью», — сообщил Чебесков.

    По его словам, сумма покрытия составит 10 миллионов рублей с риском смерти в отношении каждого застрахованного лица и 2,8 миллиона рублей по иным рискам по каждому застрахованному.

    Чебесков отметил, что гарантирование распространится не только на договоры, заключенные после 1 января 2027 года, но и на действующие договоры, которые были оформлены ранее.

    При личном страховании количество полисов не ограничивает выплаты, рассказал юрист Александр Хаминский. При страховом случае человек может получить выплаты по нескольким полисам страхования жизни и здоровья, если событие отвечает условиям каждого договора.

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