Стали известно, какие сбережения можно будет застраховать в 2027 году

Чебесков: с 2027 года расширили систему гарантирования вкладов на три новых вида

Систему гарантирования вкладов расширили на три новых вида страхования. Они начнут работать с 1 января 2027 года, рассказал РИА «Новости» на полях Мосфинфорума замминистра финансов России Иван Чебесков.

«С 2027 года система гарантирования заработает для продуктов добровольного страхования жизни. Это ДСЖ (долевое страхование жизни. — Прим. ред.), страхование жизни с гарантированной и с расчетной доходностью», — сообщил Чебесков.

По его словам, сумма покрытия составит 10 миллионов рублей с риском смерти в отношении каждого застрахованного лица и 2,8 миллиона рублей по иным рискам по каждому застрахованному.

Чебесков отметил, что гарантирование распространится не только на договоры, заключенные после 1 января 2027 года, но и на действующие договоры, которые были оформлены ранее.

При личном страховании количество полисов не ограничивает выплаты, рассказал юрист Александр Хаминский. При страховом случае человек может получить выплаты по нескольким полисам страхования жизни и здоровья, если событие отвечает условиям каждого договора.