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    Новак поручил усилить работу по соглашениям между регионами и независимыми АЗС

    Фото: РИА «Новости»

    Активизировать работу по соглашениям между регионами и независимыми АЗС поручил вице-премьер России Александр Новак. Об этом сообщила пресс-служба кабмина по итогам совещания по рынку топлива.

    Новак также призвал профильные ведомства и крупные нефтяные компании продолжать обеспечивать стабильные поставки нефтепродуктов на внутренний рынок. Он указал на необходимость ускорить принятие сопутствующих нормативно-правовых актов.

    Вице-премьер отметил важность соглашений между регионами и независимыми АЗС. Эту работу должны усилить Минэнерго и ФАС вместе с независимыми НПЗ. Цель — обеспечить предсказуемую и справедливую ценовую ситуацию.

    В ФАС сообщали, что такие соглашения заключены в 15 регионах России. В их рамках утверждается предельный уровень цен на топливо.

    Ранее Новак заявлял, что ажиотажный спрос на бензин на АЗС снизился.

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