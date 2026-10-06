Новак поручил усилить работу по соглашениям между регионами и независимыми АЗС

Активизировать работу по соглашениям между регионами и независимыми АЗС поручил вице-премьер России Александр Новак. Об этом сообщила пресс-служба кабмина по итогам совещания по рынку топлива.

Новак также призвал профильные ведомства и крупные нефтяные компании продолжать обеспечивать стабильные поставки нефтепродуктов на внутренний рынок. Он указал на необходимость ускорить принятие сопутствующих нормативно-правовых актов.

Вице-премьер отметил важность соглашений между регионами и независимыми АЗС. Эту работу должны усилить Минэнерго и ФАС вместе с независимыми НПЗ. Цель — обеспечить предсказуемую и справедливую ценовую ситуацию.

В ФАС сообщали, что такие соглашения заключены в 15 регионах России. В их рамках утверждается предельный уровень цен на топливо.

Ранее Новак заявлял, что ажиотажный спрос на бензин на АЗС снизился.