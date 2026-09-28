В России ввели мораторий на проверки пострадавших от атак БПЛА объектов бизнеса

Коммерческие объекты, которые пострадали из-за атак беспилотников и других средств огневого воздействия, временно освободили от контрольных проверок. Об этом сообщил глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко .

Решение вступило в силу, оно будет действовать до 1 октября 2027 года. Мораторий касается объектов, которые понесли ущерб в результате атак с 1 января 2026 года.

По словам Григоренко, мера поможет снизить административную нагрузку на бизнес и поддержать предприятия.

«Важно, чтобы в этот период их ресурсы были сосредоточены прежде всего на восстановительных работах, а не на прохождении контрольных процедур», — подчеркнул он.

Григоренко уточнил, что для некоторых случаев предусмотрели исключения.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что с начала года малый и средний бизнес привлек 21,4 миллиарда рублей на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных экономических отраслях.