Автоюрист Воропаев назвал основания для возврата автомобиля продавцу

Автоюрист Лев Воропаев объяснил, в каких случаях покупатель также может потребовать возврат машины, сообщает Авторадио .

Воропаев пояснил, что автомобиль можно вернуть, если за гарантийный период его ремонт занял в сумме более 45 дней. Также основанием станет повторное появление неисправности после ремонта, например проблемы с двигателем.

В первые 15 дней после покупки покупатель вправе вернуть автомобиль при обнаружении любого недостатка.