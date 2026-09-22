360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Автоюрист Воропаев назвал основания для возврата автомобиля продавцу

    Автоюрист Лев Воропаев объяснил, в каких случаях покупатель также может потребовать возврат машины, сообщает Авторадио.

    Воропаев пояснил, что автомобиль можно вернуть, если за гарантийный период его ремонт занял в сумме более 45 дней. Также основанием станет повторное появление неисправности после ремонта, например проблемы с двигателем.

    В первые 15 дней после покупки покупатель вправе вернуть автомобиль при обнаружении любого недостатка.

    Певица Леди Гага впервые стала матерью

    Ron Adar

    «Единая Россия» лидирует на выборах в ГД с 57,48% после обработки 75% протоколов

    Подросток в Кемерове заработал тотальное поражение легких из-за вейпа

    Безенгийскому ущелью в КБР предрекли новый обвал льда

    МЧС Кабардино-Балкарии

    Западу напомнили, что его признание выборов ничего не значит для России

    В епархии объяснили, как провести с пользой 7 часов в очереди к мощам святителя Спиридона

    «Последняя граница безопасности». В ЛДПР предложили изменить правила самообороны

    Jochen Tack/imageBROKER.com/Global look Press

    ЦИК сообщил предварительную информацию о явке на выборах в Госдуму

    Юрист назвал группы риска для отказа в назначении страховой пенсии

    Очередь к мощам святителя Спиридона растянулась до Парка Горького

    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Зумеры объявили войну гигиене: зачем им феромон-максинг?

    Gemini

    Глава Камчатки призвал туристов не оставлять еду у костров из-за медведей