Певица Леди Гага впервые стала матерью

Пара не раскрыла пол, имя и дату рождения малыша. При этом певицу и ее жениха заметили вместе с новорожденным в Северной Калифорнии. На фотографиях, опубликованных журналистами, Гага несет ребенка в слинге, а Полански идет рядом.

Гага и Полански обручились в 2024 году. До рождения ребенка певица неоднократно рассказывала о желании создать семью. В октябре того же года в разговоре с Джимми Киммелом она шутила, что хотела бы просто зарегистрировать брак и заказать китайскую еду.

В марте 2026 года Гага сообщила в эфире радиошоу Бруно Марса, что свадьба с Полански состоится в ближайшее время. Они начали встречаться в 2019 году.

В мае певица дала крупнейший в карьере концерт на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро.