«Последняя граница безопасности». В ЛДПР предложили изменить правила самообороны

ЛДПР: направили в кабмин законопроект о защите дома от злоумышленников

Группа депутатов ЛДПР предложила не считать превышением необходимой обороны действия при защите дома от незаконно проникшего человека. Законопроект на отзыв в правительство направил лидер партии Леонид Слуцкий, сообщил ТАСС .

Поправки планировали внести в статью 37 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно документу, защита от незаконного вторжения в жилище не должна считаться превышением необходимой обороны.

«Если человек незаконно вторгся в чужой дом, ни о каком превышении самообороны речи уже идти не может — любые действия по защите себя и тем более своих детей не должны караться уголовным преследованием», — пояснил Слуцкий.

Он назвал дом последней границей безопасности семьи и отметил, что преступник должен осознавать последствия ее пересечения.

Ранее в ЛДПР выступили с инициативой запустить в многофункциональных центрах бесплатные юридические консультации для участников специальной военной операции и их родственников.