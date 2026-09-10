Глава Камчатки призвал туристов не оставлять еду у костров из-за медведей

Туристам на Камчатке рекомендовали не оставлять продукты в местах стоянок, чтобы не привлекать медведей. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РИА «Новости» .

Солодов отметил, что жители Камчатки привыкли к встречам с дикими животными. Гостей края же заранее информируют о правилах безопасности.

«Мы раздаем каждому туристу памятки, как вести себя на природе. Базовое правило, кстати, из них — просто не оставлять еду в палатке или после себя у костра», — сказал Солодов.

Власти края также ликвидировали неорганизованные свалки, поскольку отходы приманивают медведей к населенным пунктам.

В этом году в российских регионах участились случаи выхода хищников к людям. За последнее время животные убили нескольких человек, а число появлений косолапых в поселках и городах превысило несколько десятков.