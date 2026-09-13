Безенгийскому ущелью в КБР предрекли новый обвал льда

Новый снежно-ледовый обвал может произойти на горе Мижирги в Безенгийском ущелье в Кабардино-Балкарии в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил старший научный сотрудник Высокогорного геофизического института Мухтар Хаджиев.

По словам ученого, специалисты обнаружили признаки сохраняющейся опасности во время недавнего вертолетного облета горной части республики. Хаджиев осмотрел состояние снежно-ледовых масс вместе с представителями МЧС и администрации Черекского района.

«Могу сказать, что на горе Мижирги готовится обвал. Тот снежно-ледовый обвал, который произошел 6 сентября, где погибли люди, — лишь маленькая часть ледника, который в ближайшее время себя проявит», — сказал Хаджиев.

Специалист связал активизацию процессов с деградацией ледников и изменениями климата. При этом непосредственными факторами схода 6 сентября стали осадки и резкий перепад температур.

Обвал на Мижирги произошел 6 сентября. Снежно-ледовая масса накрыла группу из 33 альпинистов. По последним данным, погибли 16 человек, судьба еще одного остается неизвестной. Десять альпинистов смогли спастись, еще шестеро получили травмы.