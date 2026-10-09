Агроном Кузнецов объяснил дачникам, когда поливать сад осенью

Осенний полив нужен деревьям только при недостатке влаги в почве. Агроном Александр Кузнецов посоветовал перед подготовкой сада к зиме проверить землю на глубине 30–50 сантиметров, сообщает nashgorod.ru .

Для проверки между деревьями выкапывают небольшую ямку и берут грунт со дна. Если земля не держит комок и рассыпается в руках, влаги может не хватать. Если она плотная и влажная, полив лучше отложить или пропустить.

Влагозарядковый полив насыщает почву водой перед морозами. Влажная земля промерзает медленнее, а корни получают запас влаги на зиму. Особенно важно оценить состояние грунта после сухой осени.

Кузнецов призвал осторожно поливать участки в низинах, на тяжелой глинистой почве и с близкими грунтовыми водами. Вода там уходит медленно, поэтому обильный полив может переувлажнить корневую зону. Универсальную норму без проверки грунта применять не стоит.

Если деревьям нужна вода, полив проводят после листопада, до промерзания почвы. Воду подают постепенно, чтобы она успевала впитываться. У взрослых деревьев увлажняют не только землю возле ствола, но и область под кроной: там находится значительная часть активных корней.