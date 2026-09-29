Акция «Спасибо, что #МЫВМЕСТЕ» стартовала в России

С 28 по 30 сентября состоится всероссийская акция «Спасибо, что #МЫВМЕСТЕ», которую приурочили ко Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Праздник отмечают с 2023 года.

Как отметили в Федеральном агентстве по делам молодежи, дата символизирует «вековое единство и величие огромной страны, которая сплотила миллионы людей». Цель акции — поддержать жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также привлечь внимание к сохранению культурного наследия.

Желающие смогут поучаствовать в исторических и просветительских встречах, помочь семьям бойцов СВО, изготовить маскировочные сети и окопные свечи. Кроме того, можно стать участником авто- или мотопробегов с флагами новых регионов.

Акция пройдет под лозунгом «Мы стали сильнее, потому что мы вместе». Именно эти слова сказал президент России Владимир Путин на митинг-концерте в поддержку воссоединения регионов.