28 сентября 2026 16:59 Премьера спектакля «Дом с мезонином» прошла в Серпухове Общество

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История, которой больше ста лет, ожила на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра. Новый театральный сезон открыла постановка «Дом с мезонином» по рассказу Чехова.

Фото: 360.ru

Это история о художнике, который спустя семь лет после ухода из «дома с мезонином» вернулся обратно. Тут он встречает сторожа Михея — и события прошлого оживают в памяти главного героя. По словам режиссера спектакля Евгении Тикиджи-Хамбурьян, при работе с рассказом нужно было переработать большие фрагменты прозы в диалоги.

Фото: 360.ru

«У Антона Павловича не так много диалогов, и довольно большие фрагменты прозы нужно было переработать в диалоги, чтобы они стали сценичными, чтобы появились драматургия, действие, конфликт, взаимодействие и так далее. Поэтому я не могу сказать, что мы ушли далеко, потому что мы довольно строго движемся по структуре рассказа Антона Павловича. Но, естественно, я должна была переработать довольно много для того, чтобы это стало сценичным и действенным», — рассказала режиссер. Акцент в постановке — на внутренних переживаниях главного героя, поскольку все в спектакле происходит через призму его воспоминаний. «Это была непростая работа в плане того, что надо было обнажать себя полностью, доставать свои эмоции так, чтобы это было понятно и открыто максимально, то есть – здесь и сейчас», — поделился актер Дмитрий Глухов.

Фото: 360.ru

Полноценным персонажем «Дома с мезонином» стала музыка. В каждой ноте — правда, которую герои сказать не хотят или не могут. Именно поэтому подзаголовок спектакля звучит как «Элегия любви: саундтрек к несбывшемуся». Это не просто история двух влюбленных, скорее, рассказ о том, как память меняет прошлое. По словам Евгении Тикиджи-Хамбурьян, музыка в театре — очень сильный инструмент, независимо от постановки. «В этом спектакле она играет особую роль, в том числе и потому, что пригласили двух потрясающих специалистов — это музыкальный руководитель и композитор. И, конечно, когда музыка пишется специально для спектакля, в процессе репетиции, поиска, вот в этом живом взаимодействии, это, конечно, всегда будет другая музыка, чем та музыка, которую я подберу для спектакля отовсюду», — подчеркнула режиссер.

Фото: 360.ru

В «Доме с мезонином» заняты восемь артистов Серпуховского театра. Над постановкой вместе с ними работала и творческая команда из Москвы. «Каждую позицию в команде занимают глубокие профессионалы. Они, во-первых, молодые по своей энергетике, во-вторых, если мы возьмем художника по спектаклю Василису Кутузову, то у нее есть достойные работы в центральных московских театрах. Я уже не говорю про режиссера: Евгения Текиджи — это ученица Кончаловского. Там есть свой почерк. Я видел ее спектакли в других городах, какие она ставила — великолепные», — отметил директор Серпуховского музыкально-драматического театра Петр Кравченко.

Фото: 360.ru