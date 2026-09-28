Премьера спектакля «Дом с мезонином» прошла в Серпухове
История, которой больше ста лет, ожила на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра. Новый театральный сезон открыла постановка «Дом с мезонином» по рассказу Чехова.
Это история о художнике, который спустя семь лет после ухода из «дома с мезонином» вернулся обратно. Тут он встречает сторожа Михея — и события прошлого оживают в памяти главного героя.
По словам режиссера спектакля Евгении Тикиджи-Хамбурьян, при работе с рассказом нужно было переработать большие фрагменты прозы в диалоги.
«У Антона Павловича не так много диалогов, и довольно большие фрагменты прозы нужно было переработать в диалоги, чтобы они стали сценичными, чтобы появились драматургия, действие, конфликт, взаимодействие и так далее. Поэтому я не могу сказать, что мы ушли далеко, потому что мы довольно строго движемся по структуре рассказа Антона Павловича. Но, естественно, я должна была переработать довольно много для того, чтобы это стало сценичным и действенным», — рассказала режиссер.
Акцент в постановке — на внутренних переживаниях главного героя, поскольку все в спектакле происходит через призму его воспоминаний.
«Это была непростая работа в плане того, что надо было обнажать себя полностью, доставать свои эмоции так, чтобы это было понятно и открыто максимально, то есть – здесь и сейчас», — поделился актер Дмитрий Глухов.
Полноценным персонажем «Дома с мезонином» стала музыка. В каждой ноте — правда, которую герои сказать не хотят или не могут. Именно поэтому подзаголовок спектакля звучит как «Элегия любви: саундтрек к несбывшемуся». Это не просто история двух влюбленных, скорее, рассказ о том, как память меняет прошлое.
По словам Евгении Тикиджи-Хамбурьян, музыка в театре — очень сильный инструмент, независимо от постановки.
«В этом спектакле она играет особую роль, в том числе и потому, что пригласили двух потрясающих специалистов — это музыкальный руководитель и композитор. И, конечно, когда музыка пишется специально для спектакля, в процессе репетиции, поиска, вот в этом живом взаимодействии, это, конечно, всегда будет другая музыка, чем та музыка, которую я подберу для спектакля отовсюду», — подчеркнула режиссер.
В «Доме с мезонином» заняты восемь артистов Серпуховского театра. Над постановкой вместе с ними работала и творческая команда из Москвы.
«Каждую позицию в команде занимают глубокие профессионалы. Они, во-первых, молодые по своей энергетике, во-вторых, если мы возьмем художника по спектаклю Василису Кутузову, то у нее есть достойные работы в центральных московских театрах. Я уже не говорю про режиссера: Евгения Текиджи — это ученица Кончаловского. Там есть свой почерк. Я видел ее спектакли в других городах, какие она ставила — великолепные», — отметил директор Серпуховского музыкально-драматического театра Петр Кравченко.
Представители театра не просто так выбрали рассказ Чехова. В конце ХIХ века именно он был попечителем местного Собрания любителей драматического искусства. Здание театра же построили в начале ХХ века — великий русский писатель вернулся не только на сцену, но и в город, в котором жил и творил.
Ближайшие показы «Дома с мезонином» пройдут 3 и 30 октября.