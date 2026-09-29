Медведев призвал ввести биометрический контроль за въездом мигрантов

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал ускорить ввести систему биометрического контроля за въездом мигрантов на всех пунктах пропуска в России. Об этом сообщает РИА «Новости» .

Медведев во вторник в рамках работы комиссии Совета безопасности по вопросам миграционной политики ознакомился с опытом Москвы по внедрению новых механизмов контроля за рабочими, приезжающими из стран бывших союзных республик.

Мэр Москвы Сергей Собянин обратил внимание, что по всей российской границе нужен одинаковый режим для въезда. По его мнению, это улучшит контроля за перемещением мигрантов.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, к 2030 году планируется оснастить все пункты пропуска системами биометрического контроля.

В начале сентября зампред Совбеза назвал применяемое в Московском регионе приложение для контроля за въездом мигрантов «Амина» эффективным.