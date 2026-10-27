Адвокат Кудряшов объяснил, когда можно оспорить увольнение за опоздания

Нарушение процедуры увольнения дает работнику шанс восстановиться в должности и получить компенсацию. Об этом рассказал член Адвокатской палаты города Москвы Константин Кудряшов, сообщает Zvezdanews .

Поводом стал случай в Санкт-Петербурге: по данным СМИ, апелляционный суд обязал работодателя вернуть сотрудника на работу и выплатить ему 900 тысяч компенсации. Мужчина регулярно опаздывал на 30–40 минут без уважительных причин и отказывался от письменных объяснений. Первая инстанция поддержала работодателя, но апелляция сочла увольнение несоразмерным проступку.

Кудряшов предположил, что наиболее вероятной причиной признания увольнения незаконным стало нарушение процедуры. По его словам, Трудовой кодекс позволяет увольнять за опоздания как за нарушение трудовой дисциплины, но работодатель должен оформлять каждый случай и соблюдать порядок привлечения к ответственности.

Адвокат пояснил, что увольнение сразу после опоздания без соблюдения процедуры имеет смысл обжаловать. Если суд признает его незаконным, он обяжет работодателя восстановить сотрудника и выплатить компенсацию.

Если работодатель запросил объяснения, зафиксировал нарушения и ознакомил сотрудника с документами, шансы оспорить увольнение, по оценке Кудряшова, отсутствуют.