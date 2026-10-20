Лисы атаковали крупные российские города

Жители российских городов все чаще встречают лис рядом с домами, на детских площадках и возле мусорных контейнеров. Дикие животные появляются в Москве и других регионах страны, а иногда нападают на домашних питомцев, сообщил телеграм-канал Shot .

Рыжих хищников замечали в Краснодарском, Ставропольском, Пермском краях, Ленинградской и Самарской областях, Башкирии, Татарстане и Подмосковье. По информации источника, в Московской области численность лис достигла примерно пяти тысяч особей.

Специалисты объяснили участившиеся встречи появлением молодых животных возле жилья. Лисы находят пищу в мусорных баках и возвращаются туда снова. При этом привыкшие к доступной еде звери могут вести себя агрессивнее.

Дикие лисы способны переносить опасные инфекции, в том числе бешенство, лептоспироз и бруцеллез. При контакте с таким животным нужно как можно скорее обратиться за медицинской помощью.