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    Лисы атаковали крупные российские города

    Shot: в регионах России началось массовое нашествие лис

    Фото: РИА «Новости»

    Жители российских городов все чаще встречают лис рядом с домами, на детских площадках и возле мусорных контейнеров. Дикие животные появляются в Москве и других регионах страны, а иногда нападают на домашних питомцев, сообщил телеграм-канал Shot.

    Рыжих хищников замечали в Краснодарском, Ставропольском, Пермском краях, Ленинградской и Самарской областях, Башкирии, Татарстане и Подмосковье. По информации источника, в Московской области численность лис достигла примерно пяти тысяч особей.

    Специалисты объяснили участившиеся встречи появлением молодых животных возле жилья. Лисы находят пищу в мусорных баках и возвращаются туда снова. При этом привыкшие к доступной еде звери могут вести себя агрессивнее.

    Дикие лисы способны переносить опасные инфекции, в том числе бешенство, лептоспироз и бруцеллез. При контакте с таким животным нужно как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

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