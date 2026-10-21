Семья участника СВО из Калужской области выиграла во всероссийском конкурсе

Семья Марковых из Барятинского округа Калужской области стала победителем всероссийского конкурса «Семья года — 2026». Жюри отметило супругов Виктора и Марину в номинации «Семья защитника Отечества». Об этом в соцсетях сообщил губернатор Владислав Шапша.

Глава семьи Виктор Марков участвовал в боевых действиях в Чечне и специальной военной операции. За службу он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Сейчас мужчина работает в строительной отрасли.

«Эта победа — признание жизненного пути, основанного на служении людям, любви и созидании», — сказал губернатор.

Супруга Марина занимается общественной деятельностью, волонтерством и наставничеством. Она состоит в партии «Единая Россия», участвует в работе «Движения Первых», возглавляет участковую избирательную комиссию и выступает лектором общества «Знание». Кроме того, Марина стала инициатором премии главы Барятинского округа для одаренных детей. Она неоднократно побеждала в профессиональных конкурсах, а также занимала призовые места в соревнованиях по плаванию, теннису и волейболу.

Дети Марковых также добиваются успехов в учебе, спорте и службе. Анжелика учится в Брянском строительном колледже и участвует в научных и спортивных конкурсах. Кирилл проходит срочную военную службу и получил почетную грамоту командира части. Андрей учится в девятом классе, состоит в «Юнармии» и занимается спортом.

Победа на всероссийском конкурсе стала признанием достижений всей семьи, ее общественной деятельности и вклада в воспитание детей.

«От всей души поздравляю Виктора Александровича, Марину Александровну и их детей с этой заслуженной победой!» — написал губернатор.