360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Россиянам объяснили, куда обращаться при неприятном запахе в подъезде

    Эксперт ЖКХ Юнисова: при неприятном запахе в подъезде нужно обратиться в УК

    сгенерировано с помощью ИИ
    Фото: сгенерировано с помощью ИИ

    При неприятном запахе в подъезде в первую очередь следует обратиться в управляющую компанию. Об этом 360.ru рассказала эксперт в области ЖКХ, сопредседатель некоммерческого партнерства «Управдом» Евгения Юнисова.

    По ее словам, в УК должны установить причину зловония и устранить ее.

    «Если это неисправность коммуникаций — отремонтировать коммуникации, произвести соответствующую санитарную обработку, в том числе дезинфицирующими и прочими средствами. Кроме того, на такое проявление можно сразу же, не дожидаясь действий управляющей организации, обратиться в Роспотребнадзор и в жилищную инспекцию», — подчеркнула специалист.

    Подробно о том, несут ли опасность запахи, в том числе трупный, и как от них избавиться, — в нашей статье.

    Читайте также

    Дело табак: стоит ли судиться с соседями из-за курения в квартире?

    ChatGPT

    Россиянам напомнили о праве требовать от застройщика устранения дефектов в новостройке

    История с душком: что делать, если в подъезде плохо пахнет

    Дело табак: стоит ли судиться с соседями из-за курения в квартире?

    ChatGPT

    Россиянам напомнили о праве требовать от застройщика устранения дефектов в новостройке

    История с душком: что делать, если в подъезде плохо пахнет