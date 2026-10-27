Россиянам объяснили, куда обращаться при неприятном запахе в подъезде

Эксперт ЖКХ Юнисова: при неприятном запахе в подъезде нужно обратиться в УК

При неприятном запахе в подъезде в первую очередь следует обратиться в управляющую компанию. Об этом 360.ru рассказала эксперт в области ЖКХ, сопредседатель некоммерческого партнерства «Управдом» Евгения Юнисова.

По ее словам, в УК должны установить причину зловония и устранить ее.

«Если это неисправность коммуникаций — отремонтировать коммуникации, произвести соответствующую санитарную обработку, в том числе дезинфицирующими и прочими средствами. Кроме того, на такое проявление можно сразу же, не дожидаясь действий управляющей организации, обратиться в Роспотребнадзор и в жилищную инспекцию», — подчеркнула специалист.

Подробно о том, несут ли опасность запахи, в том числе трупный, и как от них избавиться, — в нашей статье.