В России установили даты зимних школьных каникул

Минпросвещения РФ: зимние каникулы пройдут в школах с 31 декабря по 10 января

Зимние каникулы в школах пройдут с 31 декабря по 10 января. Об этом РИА «Новости» сообщили в Минпросвещения России.

«Зимние каникулы традиционно приходятся на период празднования Нового года. Это время важно провести в кругу семьи, наполнить полезным досугом, чтобы восстановить силы для продолжения учебы», — передала пресс-служба ведомства слова главы Сергея Кравцова.

Школа может использовать разработанный календарный график, или составить собственный на его основе, отметили в Минпросвещения. Учебные заведения могут учитывать региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия.

Родителям не стоит заполнять каждый день школьных каникул кружками и поездками — детям необходимо время для отдыха и развлечений. Психолог назвал постоянную загрузку детей распространенной ошибкой родителей.