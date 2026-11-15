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    В России установили даты зимних школьных каникул

    Минпросвещения РФ: зимние каникулы пройдут в школах с 31 декабря по 10 января

    Фото: РИА «Новости»

    Зимние каникулы в школах пройдут с 31 декабря по 10 января. Об этом РИА «Новости» сообщили в Минпросвещения России.

    «Зимние каникулы традиционно приходятся на период празднования Нового года. Это время важно провести в кругу семьи, наполнить полезным досугом, чтобы восстановить силы для продолжения учебы», — передала пресс-служба ведомства слова главы Сергея Кравцова.

    Школа может использовать разработанный календарный график, или составить собственный на его основе, отметили в Минпросвещения. Учебные заведения могут учитывать региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия.

    Родителям не стоит заполнять каждый день школьных каникул кружками и поездками — детям необходимо время для отдыха и развлечений. Психолог назвал постоянную загрузку детей распространенной ошибкой родителей.

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