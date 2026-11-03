От кнопки до профессии. Школьникам проведут «Урок цифры» о пользовательских интерфейсах

Школьники по всей стране с 9 ноября по 6 декабря познакомятся с разработкой пользовательских интерфейсов на новом «Уроке цифры». Об этом сообщила пресс-служба Минцифры России.

Ребятам расскажут, как изучение пользовательского опыта помогает создавать более понятные цифровые продукты. После обучающего видео они выполнят задания в онлайн-тренажере: в формате детективной истории найдут проблемы в интерфейсах и попробуют их исправить. Тренажер подготовили для младших, средних и старших классов.

Урок разработала компания «1С» вместе с Минцифры, Минпросвещения и АНО «Цифровая экономика». Организаторы также предложили провести открытые занятия в школах регионов. Педагоги смогут подготовиться к ним на дистанционном мероприятии 5 ноября в 10:00 по московскому времени. Материалы разместят на сайте урокцифры.рф.