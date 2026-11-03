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    Путин поручил с 2027 года учить будущих педагогов наставничеству

    Фото: РИА «Новости»

    С 1 сентября 2027 года в учебные программы педагогических вузов включат подготовку по наставническим навыкам. Поручение об этом отдал президент России Владимир Путин по итогам встречи с педагогами, студентами педспециальностей и учащимися классов педагогической направленности.

    «Совместно с Минобрнауки России предусмотреть при реализации образовательных программ высшего педагогического образования приобретение обучающимися навыков наставничества в молодежных и детско-взрослых коллективах», — указали в опубликованном на сайте Кремля документе.

    Доклад по этому вопросу необходимо подготовить к 1 сентября 2027 года. Ответственными за исполнение стали министр просвещения Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

    Ранее Путин одобрил создание нейросети для помощи учителям. По его словам, внедрение ИИ в систему образования не должно негативно сказаться на качестве подготовки школьников.

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