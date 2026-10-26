Психолог Дугенцова призвала родителей не заполнять каждый день школьных каникул кружками и поездками

Родителям не стоит заполнять каждый день школьных каникул кружками и поездками — детям необходимо оставлять время для самостоятельных занятий и возможности поскучать. Об этом Life.ru рассказала детский психолог Дарья Дугенцова.

По словам специалиста, постоянная загрузка ребенка развлечениями — распространенная ошибка родителей. На время каникул достаточно сохранить привычные спортивные и творческие секции, а в остальное время позволить школьнику самому выбирать занятия и находить себе дело.

Дугенцова отметила, что совместный досуг должен радовать и взрослых, и детей: можно приготовить еду, сыграть в настольные игры или погулять на природе. При этом устраивать организованные выходы на экскурсии или квесты достаточно один-два раза в неделю, а отправлять ребенка в лагерь на осенних каникулах необязательно.