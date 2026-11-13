Барщевский предложил сделать высшее образование в России платным для всех

В России высшее образование должно стать платным для всех студентов, но при этом вузы обязаны гарантировать выпускникам трудоустройство или возвращать деньги за учебу. На это в эфире подкаста «Джентльмены предпочитают» указал адвокат, режиссер и драматург Михаил Барщевский.

«Студент приходит в вуз учиться, ему дают знания, а еще денег в придачу, стипендию. За что? За то, что он хорошо учится? Обучение должно быть платным для всех», — сказал он.

Барщевский подчеркнул, что при отсутствии рабочего места для выпускника коммерческий вуз должен вернуть средства студенту, а бюджетное отделение — в государственную казну. По его словам, массовость высшего образования необходимо снижать, поскольку на рынке труда сейчас наблюдается дефицит квалифицированных специалистов рабочих профессий.

Новый выпуск подкаста «Джентльмены предпочитают» вышел на платформе 360.ru, его будет посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».