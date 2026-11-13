Абитуриенты-педагоги будут сдавать ЕГЭ по предмету, который хотят преподавать

Ректор МПГУ Лубков: в педвузы с 2027 года введут профильный экзамен

В 2027 году абитуриентам педагогических вузов придется сдавать профильный экзамен по предмету, который они собираются преподавать. Об этом РИА «Новости» рассказал ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков.

По его словам, сейчас будущие учителя сдавали обязательный ЕГЭ по обществознанию. Со следующего года этот порядок изменится.

«Наличие профильного экзамена при поступлении в вуз — необходимое условие для дальнейшей работы по углублению и расширению знаний в выбранной области», — пояснил Лубков.

Так, абитуриент, планирующий стать учителем физики, должен будет сдавать ЕГЭ по физике. По мнению ректора, такая мера поможет готовить более мотивированных педагогов-предметников и повысит качество естественно-научного образования.

Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев выступил за возвращение в российских школах экзаменов по всем ключевым предметам, помимо трех, которые сдаются в рамках ЕГЭ.