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    Новую школу с техническим уклоном откроют в Калуге в новом учебном году

    Фото: пресс-служба губернатора Калужской области Владислава Шапши

    Новую школу возводят в микрорайоне Тайфун в Калуге. Перед строителями поставили задачу в декабре закрыть тепловой контур и приступить к отделочным работам. Об этом губернатор Владислав Шапша написал в соцсетях.

    Глава региона проконтролировал ход работ на строительстве и обсудил с застройщиком в том числе устройство коммуникаций.

    «Важно, что по финансированию проекта вопросы решены. В целом работы идут по графику. Монолит практически готов, идет установка оконных блоков. В декабре должны пустить тепло в здание и начать отделочные работы», — отметил губернатор.

    Параллельно для образовательного учреждения закупают оборудование, включая сложные инженерные системы и мебель, причем часть поставщиков — калужские производители.

    Школа должна быть яркой и уютной, со своим стилем. Жители микрорайона очень ждут ее открытия. Поэтому к неудобствам, связанным со стройкой, относятся с пониманием. Тем более видят результат.

    Владислав Шапша

    Фото: пресс-служба губернатора Калужской области Владислава Шапши
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    Фото: пресс-служба губернатора Калужской области Владислава Шапши
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    Фото: пресс-служба губернатора Калужской области Владислава Шапши
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    Школа, рассчитанная на 1125 учеников, откроет свои двери 1 сентября 2027 года. Ребятам предоставят возможность заниматься по усиленному техническому направлению. С приборостроительным заводом «Тайфун», расположенным поблизости, уже заключили соглашение о подготовке будущих инженеров.

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