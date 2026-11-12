Новую школу с техническим уклоном откроют в Калуге в новом учебном году

Новую школу возводят в микрорайоне Тайфун в Калуге. Перед строителями поставили задачу в декабре закрыть тепловой контур и приступить к отделочным работам. Об этом губернатор Владислав Шапша написал в соцсетях.

Глава региона проконтролировал ход работ на строительстве и обсудил с застройщиком в том числе устройство коммуникаций.

«Важно, что по финансированию проекта вопросы решены. В целом работы идут по графику. Монолит практически готов, идет установка оконных блоков. В декабре должны пустить тепло в здание и начать отделочные работы», — отметил губернатор.

Параллельно для образовательного учреждения закупают оборудование, включая сложные инженерные системы и мебель, причем часть поставщиков — калужские производители.