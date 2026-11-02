Новый сезон VK лектория стартовал 2 ноября

Новый сезон VK лектория начался 2 ноября. Зрителей ждут восемь выпусков в ноябре и декабре, сообщила пресс-служба медиахолдинга.

Участники обсудили актуальные темы, а к дискуссиям подключились звезды: Анфиса Чехова, Павел Дедищев, Наталья Краснова и Стас Пьеха.

Первый выпуск посвятили отношениям мужчин и женщин — их обсудили блогер Мария Тарасова, певец Александр T-killah Тарасов, ведущая Юлия Бордовских и психолог Денис Чернаков. Во втором блогер Наташа Гасанханова, нейробиолог и нейропсихолог Бибигуль Кушалиева, блогер Егор Ржанов, стримерша и артистка Катя Екатзе говорили о влиянии контента на аудиторию и медиапотреблении.

О ментальном здоровье поговорили певец Стас Пьеха, комик Наталья Краснова и клинический психолог Лина Дианова. В выпуске речь шла о скрытой депрессии, которая остается незамеченной при активной социальной жизни. Спикеры также объяснили разницу между тревогой и тревожным расстройством, усталостью и выгоранием.

Анфиса Чехова рассказала о том, как ей удалось сбросить 30 килограммов за несколько лет. В разговоре с эндокринологом-диетологом Станиславом Ханом и главным редактором «Москвички» Дариной Алексеевой телеведущая затронула пищевые привычки, поздние перекусы и маркетинговые уловки.

Ранее стало известно, что VK запустит проект«Месяц осведомленности о кибербуллинге» с 1 по 30 ноября. Его цель — помочь распознавать травлю в сети, защищать себя и близких, а также узнать, куда обращаться за поддержкой.