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    ФИПИ утвердил содержание КИМ ЕГЭ в 2027 году

    Фото: Медиасток.рф

    Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) согласовал документы, которые определяют структуру и содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ в 2027 году. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

    Утвержденные документы опубликовали на сайте. Проекты разместили в конце августа, но к сегодняшнему дню их доработали по итогам общественно-профессионального обсуждения.

    Структура КИМ ЕГЭ по информатике не изменилась, но специалисты упростили структуру записи ответа на одно задание высокого уровня сложности.

    По биологии, географии, иностранным языкам, литературе, базовой и профильной математике выпускники могут готовиться по привычным материалам и демоверсиям.

    В КИМ ЕГЭ по истории внесли доработки в рамках синхронизации с федеральной образовательной программой и государственными учебниками.

    Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал вернуть в школы экзамены по всем ключевым предметам.

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