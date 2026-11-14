ФИПИ утвердил содержание КИМ ЕГЭ в 2027 году

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) согласовал документы, которые определяют структуру и содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ в 2027 году. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Утвержденные документы опубликовали на сайте. Проекты разместили в конце августа, но к сегодняшнему дню их доработали по итогам общественно-профессионального обсуждения.

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