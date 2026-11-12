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    В российских школах с 2027 года введут вариативный модуль «Фиджитал-спорт»

    Фото: РИА «Новости»

    Вариативный модуль «Фиджитал-спорт» введут во всех российских школах с 2027 года. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, информацию разместили на сайте Кремля.

    «У нас вариативный модуль „Фиджитал-спорт“ в рамках предмета физическая культура и спорт уже со следующего года во всех школах будет реализован», — рассказал Чернышенко.

    Интересно

    Фиджитал-спорт — это вид спортивных и развлекательных мероприятий, который сочетает элементы физической активности и киберспорта.

    Вице-министр отметил, что школьники старше 10 лет участвуют во Всероссийских соревнованиях пилотов дронов на высоте.

    В октябре в Люберцах открыли новую площадку для фиджитал-спорта. Новой точкой притяжения для молодежи и спортсменов стало киберпространство «ШИФТ». Киберпространство сотрудничает со спортивной школой олимпийского резерва.

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