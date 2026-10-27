Психолог Дугенцова призвала не перегружать школьников учебой на каникулах

Детский психолог Дарья Дугенцова посоветовала дать школьникам на осенних каникулах время для свободного досуга. Дополнительные задания избыточны, если ребенок справляется с учебой, передает «Вечерняя Москва» .

По словам специалиста, детям, которые регулярно посещают уроки и выполняют домашнюю работу, не нужно повторять пройденное и заниматься сверх программы. Каникулы нужны для физического и психологического восстановления.

Дугенцова рекомендовала добавить физическую активность и творчество. Спортивные секции и художественную школу можно оставить, если ребенок ходит туда с удовольствием. Узнавать новое можно без учебников: посещать музеи, читать энциклопедии, делать поделки или придумывать игры. Главное — следовать интересам школьника, а не расписанию взрослых.

Чрезмерный контроль может ухудшить отношения в семье: ребенок начинает воспринимать родителей как тех, кто лишает его отдыха. Постоянная занятость также мешает научиться переключаться между делами и досугом.

Психолог посоветовала заранее распределить семейные дела и не заполнять каждый день обязательными занятиями и поручениями. Свободное время помогает восстановить силы и вернуться к учебе с интересом.