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    Психолог Дугенцова призвала не перегружать школьников учебой на каникулах

    Детский психолог Дарья Дугенцова посоветовала дать школьникам на осенних каникулах время для свободного досуга. Дополнительные задания избыточны, если ребенок справляется с учебой, передает «Вечерняя Москва».

    По словам специалиста, детям, которые регулярно посещают уроки и выполняют домашнюю работу, не нужно повторять пройденное и заниматься сверх программы. Каникулы нужны для физического и психологического восстановления.

    Дугенцова рекомендовала добавить физическую активность и творчество. Спортивные секции и художественную школу можно оставить, если ребенок ходит туда с удовольствием. Узнавать новое можно без учебников: посещать музеи, читать энциклопедии, делать поделки или придумывать игры. Главное — следовать интересам школьника, а не расписанию взрослых.

    Чрезмерный контроль может ухудшить отношения в семье: ребенок начинает воспринимать родителей как тех, кто лишает его отдыха. Постоянная занятость также мешает научиться переключаться между делами и досугом.

    Психолог посоветовала заранее распределить семейные дела и не заполнять каждый день обязательными занятиями и поручениями. Свободное время помогает восстановить силы и вернуться к учебе с интересом.

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