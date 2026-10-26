Доцент Морковкин заявил, что стипендии студентов в 2027-м проиндексируют на 4%

В России на 4% увеличат стипендии студентов федеральных учреждений профобразования, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве Дмитрий Морковкин в беседе с РИА «Новости» .

«Повышение прошло с 1 сентября 2026 года и запланировано на 1 сентября 2027 года. Механизм заложен таким образом, что индексация становится регулярной практикой», — сказал он.

Морковкин отметил, что размер индексации определялся с учетом прогнозной инфляции. На 2028–2029 годы в бюджете также предусмотрена индексация примерно на 4%. Повышение коснется не только учащихся федеральных учреждений профобразования, но также аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров.

По его словам, на стипендиальное обеспечение в 2027 году заложено около 119,1 миллиарда рублей. На 2027–2029 годы в совокупности предусмотрено около 370 миллиардов рублей, что свидетельствует о долгосрочной бюджетной дисциплине государства в сфере поддержки студентов.