Президентская академия запустила программу по ИИ для госслужащих Подмосковья
В Московском областном филиале Президентской академии открыт набор слушателей на обучение по уникальной программе повышения квалификации «Искусственный интеллект в государственном и муниципальном управлении», которое стартует с 9 ноября 2026 года.
Более 60 слушателей из администраций муниципальных образований Подмосковья и других бюджетных учреждений стали первыми участниками новой уникальной программы «Искусственный интеллект в государственном и муниципальном управлении» в октябре.
«Обучение мы проводим в удобной очно-заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий, что важно для работающих сотрудников, которые сразу могут протестировать и закрепить полученные навыки, сократив время на выполнение стандартных задач», — рассказал директор Центра дополнительного образования и развития компетенций Владимир Ким.
За время обучения слушатели изучат и получат запись онлайн-вебинаров по таким темам, как составление запросов к ИИ, подготовка документов и работа с нормативной информацией, ведомственные базы знаний, ИИ-помощник и анализ данных, анализ обращений граждан, чат-боты и ИИ-агенты и другие.
Также опытные эксперты-преподаватели проведут практические занятия и тестирование, ответят на вопросы.
Владимир Ким
директор Центра дополнительного образования и развития компетенций
Слушатели получат не только теоретические знания, но и практические навыки работы с нейросетями, что позволит им внедрять инструменты ИИ в повседневную работу администраций. Это должно привести к оптимизации бюджетных процессов, повышению прозрачности управления и ускорению реакции власти на запросы граждан.
Программа призвана подготовить управленцев к работе в условиях цифровой трансформации государственного сектора.
Искусственный интеллект помогает повысить эффективность государственного и муниципального управления, с его помощью можно быстрее проанализировать большие объемы информации, легче выявить закономерности, отметила декан факультета государственного и муниципального управления и кандидат юридических наук Марина Гайдышева.
Перечислю только некоторые области применения ИИ в государственном управлении, такие как работа с обращениями, интерактивные сервисы обратной связи, документооборот, контроль и мониторинг. В современном мире многозадачности и высокого ритма без такого помощника сложно обойтись
Марина Гайдышева
декан факультета государственного и муниципального управления
«Наши студенты умеют максимально эффективно использовать инструменты ИИ, а для тех, кто стремится соответствовать требованиям времени, мы разработали программу повышения квалификации „Искусственный интеллект в государственном и муниципальном управлении“», — добавила декан.
Если говорить подробнее, то ИИ, например, эффективно и быстро анализирует обращения граждан, определяет тематику и исполнителя. Также востребованы интерактивные сервисы, с помощью которых выстраивается оперативная коммуникация граждан с властью.
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Отправка запросов и предложений стала более удобной, реагирование на сообщения с помощью чат-ботов — более оперативным.
Существенную помощь ИИ оказывает в сфере документооборота. Программа регистрирует и классифицирует документы, извлекает данные и реквизиты, проверяет комплектность, сравнивает версии, готовит проекты писем, служебных записок, протоколов.
Не менее значимый функционал, в котором применяется искусственный интеллект, — контроль исполнения и мониторинг. ИИ следит за сроками исполнения поручений, анализирует показатели реализации программ, выявляет риски и отклонения.
Таким образом, использование искусственного интеллекта в государственном и муниципальном управлении существенно повышает эффективность процессов.
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Р. S. Кстати, с 20 октября в Подмосковье также проходит «Школа мэров» в Мастерской управления «Сенеж» Президентской академии. И одним из заданий для глав городов и руководителей муниципальных образований будет выявление неэффективных процессов в своем муниципалитете, а также выработка предложений по оптимизации.