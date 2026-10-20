Президентская академия запустила программу по ИИ для госслужащих Подмосковья

В Московском областном филиале Президентской академии открыт набор слушателей на обучение по уникальной программе повышения квалификации «Искусственный интеллект в государственном и муниципальном управлении», которое стартует с 9 ноября 2026 года.

Более 60 слушателей из администраций муниципальных образований Подмосковья и других бюджетных учреждений стали первыми участниками новой уникальной программы «Искусственный интеллект в государственном и муниципальном управлении» в октябре.

«Обучение мы проводим в удобной очно-заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий, что важно для работающих сотрудников, которые сразу могут протестировать и закрепить полученные навыки, сократив время на выполнение стандартных задач», — рассказал директор Центра дополнительного образования и развития компетенций Владимир Ким.

За время обучения слушатели изучат и получат запись онлайн-вебинаров по таким темам, как составление запросов к ИИ, подготовка документов и работа с нормативной информацией, ведомственные базы знаний, ИИ-помощник и анализ данных, анализ обращений граждан, чат-боты и ИИ-агенты и другие.